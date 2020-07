Poste, l'appello di Benaglia: "A Torre Pedrera e Viserbella il servizio non è sufficiente"

Il presidente dell'Associazione Quartiere 5 Stefano Benaglia interviene su alcune segnalazioni ricevute da cittadini e imprenditori preoccupati per il servizio degli uffici postali di Torre Pedrera e Viserbella. "Questi due uffici sono aperti solo 3 giorni a settimana esclusivamente alla mattina, costringendo molte persone a lunghe code in piedi sotto il sole estivo - spiega Benaglia - In alcuni orari si è arrivato ad avere anche 30 persone in fila in condizione di forte disagio dove non sono mancati litigi, oltre il fatto di creare in maniera involontaria un assembramento di persone.

Continua Benaglia: "Molto spesso gli utilizzatori delle poste sono persone non giovanissime, che non hanno dimestichezza con il mondo digitale e vedono nello sportello fisico il loro unico sistema di pagamento di bollette o invio e ricezione di corrispondenza. La stagione turistica tende ad aumentare l'afflusso di persone che necessitano dei servizi, che siano lavoratori stagionali o turisti. Chiediamo all'amministrazione di interfacciarsi con le Poste Italiane per chiedere il ripristino degli orari pre-pandemia, in quanto gli uffici postali risultano essere un servizio importante e imprescindibile sia per i cittadini che per i turisti ospitati nelle nostre strutture".