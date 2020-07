Potenziamento linea "Rimini-Ravenna", l'assessore Frisoni: "Pronti ad accelerare gli interventi"

"La sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione Emilia Romagna, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e RFI per potenziare la linea Rimini/Ravenna è una ottima notizia", afferma l'assessore Roberta Frisoni, commentando la notizia del potenziamento della linea.

Un intervento che "Mette al centro lo sviluppo del trasporto pubblico e l’integrazione ferro-gomma-mobilità sostenibile sulla Costa romagnola, velocizzando le connessioni e mettendo in sicurezza le aree urbane attraversate dalla linea ferroviaria".

"Continua Frisoni: "Questo protocollo, che riprende e coglie le proposte in merito che come Comune di Rimini abbiamo fatto da tempo, fa propri obiettivi e azioni importanti che Rimini sta portando avanti in questi anni: dalla rimozione dei passaggi a livello, previsto anche nel Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’amministrazione comunale con il Gruppo FS, all’integrazione dei servizi ferroviari con il resto del trasporto pubblico locale, incluso il Metromare, e con la rete e servizi di ultimo miglio, biciclette, monopattini.

Noi siamo pronti ad accogliere accompagnare e accelerare gli interventi inseriti: i cantieri per la rimozione del passaggio a livello di via Polazzi a Viserba sono in partenza nelle prossime settimane. Riteniamo fondamentale si proceda celermente anche per gli altri in modo da mettere in sicurezza il territorio e accompagnare anche il percorso di riqualificazione in corso sulla nostra fascia turistica”.