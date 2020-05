Precipita dal terrazzino di casa, bambina di 2 anni portata al "Bufalini" in eliambulanza

Incidente domestico, nel primo pomeriggio di domenica, a Villa Verucchio dove una bambina di 2 anni e mezzo è precipitata dal terrazzino al primo piano della sua abitazione. Tutto è avvenuto intorno alle 14.30 nella zona di Ponte Verucchio dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la piccola si è sporta dalla finestra perdendo l'equilibrio e cadendo nel vuoto. Un volo di alcuni metri che ha fatto scattare l'allarme e, i famigliari, hanno chiamato il 118. Sul posto è accorsa l'ambulanza ed è stato fatta intervenire anche l'eliambulanza. La bambina, secondo quanto emerso, non avrebbe mai preso conoscenza e dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena per gli accertamenti del caso.

