Predone degli abitacoli arrestato in flagranza dalla polizia di Stato

Nella serata di sabato, durante i controlli del territorio, una pattuglia della polizia di Stato stava transitando nella zona del porto quando gli agenti hanno notato un individuo che ha spaccato il finestrino di un veicolo in sosta. Alla vista delle divise il malvivente ha tentato la fuga ma, dopo poco, è stato acciuffato e ammanettato. Dal controllo dei documenti è emerso che si trattava di un marocchino 35enne, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, che è stato portato in Questura e arrestato. Il nordafricano sarà processato per direttissima lunedì mattina con l'accusa di tentato furto aggravato.

