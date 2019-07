Predoni del supermercato arrestati dai carabinieri dopo il furto

E' andato male il tentativo di fare la spesa in un supermercato, senza passare dalle casse, per tre cittadini romeni arrestati dai carabinieri della Stazione di Misano Adriatico. I malviventi, di 39, 35 e 31 anni, avevano preso di mira il Conad Rio Agina e, dopo aver stipato il carrello di merce, si sono precipitati verso l'uscita. A rovinare i piani dei tre è stato l'attivazione del sistema antitaccheggio che ha fatto scattare l'allarme e visto intervenire il personale del supermercato. Sul posto è stato chiesto l'intervento dei carabinieri coi militari dell'Arma che sono riusciti a bloccare i romani e ad ammanettarli. La refurtiva, per un valore di 240 euro, è stata recuperata e i ladri sono stati portati in caserma e arrestati per furto aggravato.