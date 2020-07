Predoni della spiaggia tentano il furto di una bicicletta, un arrestato e due denunciati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel pomeriggio di lunedì, durante i controlli del territorio, il personale della Questura di Rimini ha arrestato un 22enne nordafricano residente a Bologna e denunciato a piede libero i suoi 2 complici. Il terzetto, che si trovava sul lungomare nei pressi del Bagno 1, è stato notato da una passante mentre cercava di forzare il lucchetto di una bicicletta parcheggiata e non riuscendoci si sono allontanati mentre la testimone chiamava il 112. La pattuglia, arrivata sul posto, ha intercettato gli stranieri che alla vista delle divise sono fuggiti cercando di disfarsi di un marsupio. I tre sono stati bloccati dopo un breve inseguimento e, all'interno del borsello recuperato dagli agenti, sono stati trovati diversi telefonini e portafogli risulati rubati poco prima. Mentre il 22enne è stato arrestato per tentato furto e ricettazione gli altri due, entrambi minorenni sempre del bolognese, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.