Preferisce il carcere alla comunità, evade a capodanno e si presenta ai "Casetti"

Insofferente alla vita della comunità, dove era sottoposto agli arresti domiciliari, e alle sue regole ha preferito evadere e trascorrere il capodanno in carcere. Una vicenda che ha del surreale quella che vede come protagonista un leccese 44enne, già noto alle forze dell'ordine, che l'ultimo dell'anno è scappato dalla struttura di Montescudo andando a presentarsi direttamente alla porta del carcere dei "Casetti" di Rimini. Davanti agli agenti sbigottiti ha amesso candidamente di essere un evaso e di volersi costituire. Sono stati chiamati i carabinieri che, dopo averlo portato in caserma per gli accertamenti di rito, non hanno potuto far altro che constatare l'evasione e aggravare così la posizione del 44enne che ha visto esaudito il suo desiderio di fare il veglione dietro le sbarre della casa circondariale.