Premiate le associazioni vincitrici del “Bando Natale Insieme Solidale 2019“ di Banca Malatestiana

Premiate oggi le tre associazioni vincitrici del “ Bando Natale Insieme Solidale 2019 “ indetto da Banca Malatestiana a luglio scorso. La seconda edizione del Bando, rivolto alle Associazioni del territorio per la realizzazione di progetti in ambito sociale, ha raccolto anche quest’anno un rilevante numero di domande di partecipazione. Dieci, selezionate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, sono state sottoposte al giudizio dei Soci dell’Istituto, chiamati ad esprimere la loro preferenza in merito, durante il tradizionale evento di scambio degli auguri, svoltosi dal 16 al 21 dicembre scorso, presso la Sede Generale di Banca Malatestiana.

Le Associazioni che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Soci della Banca, sono state Lorenzo e i Piccoli Eroi odv con il progetto “Insieme a te – L’infermiera a domicilio“, Rimini Autismo con il progetto “Work - Aut “ e Ass.ne Beato Simone con il progetto “Ampliamento servizio Taxi Amico“.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina, nella Sala Museo di Palazzo Ghetti, Sede Generale di Banca Malatestiana, alla presenza del Presidente della Banca, Enrica Cavalli e il Direttore Generale Paolo Lisi ,che hanno consegnato ad ognuna delle tre associazioni un assegno dell’importo di € 40.000,00. Con questa seconda edizione del “Bando Natale Insieme Solidale “ ammonta già a € 240.000,00 il contributo concreto della Banca per la realizzazione di progetti solidali a favore della comunità nella quale viviamo.