Prende fuoco un deposito di rotoballe: Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere il vasto incendio

Domenica mattina intorno alle 7 è scoppiato un grosso incendio in un capannone di rotoballe di Saludecio. Sul posto sono intervenuti 7 mezzi dei Vigili del Fuoco di Rimini che hanno chiesto rinforzi a Pesaro e Ferrara. L'incendio, imponente, è ancora in corso e le operazioni di spegnimento andranno avanti probabilmente per tutta la giornata. Ancora sconosciute le cause che hanno portato all'origine del rogo: indagano i Carabinieri forestali

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO (FOTO DI REPERTORIO)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.