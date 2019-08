Presentata la tappa 2019 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

l Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini è pronto a raccogliere il frutto del lavoro che i promotori hanno svolto in questi mesi, finalizzati a perseguire nuovi obiettivi che s’aggiungono allo straordinario successo dell’evento sportivo, fra i più spettacolari al mondo. I contenuti della ‘nuova era della MotoGP nella Motor Valley’ introducono il Gran Premio alla vigilia dell’esplosione di colori e di passioni delle prossime due settimane. I risultati già ottenuti sono riassumibili in alcuni dati fondamentali: dal 2010 sono più che raddoppiati gli spettatori, erano 78.000 e nel 2018 sono stati quasi 160.000.

Il Gran Premio ha consolidato un’impronta economica fotografata dallo studio commissionato da Misano World Circuit a Trademark Italia: 62,139 è milioni l’indotto economico prodotto nell’edizione 2018; ogni euro investito per organizzare l’evento ne genera 7,1. Consolidato anche il successo del programma di The Riders’ Land Experience, capace di attirare 300mila appassionati agli eventi sul territorio nel corso dei dieci giorni precedenti il weekend di corse.

Altri dati che certificano il rilievo dell’evento: nella stagione 2018 l’appuntamento di Misano è stato il più partecipato in Italia, decimo su 19 tappe, il terzo più frequentato dai media con 601 operatori che provenivano da 34 Paesi ed un’audience televisiva vicina ai 4 milioni di telespettatori sulla piattaforma italiana. Sempre dal report 2018, da ricordare che il segnale live delle piattaforme tv raggiunge complessivamente oltre 200 Paesi, mentre l’azione sui social network della MotoGP raggiunge 13 milioni di followers su Facebook, 6,4 milioni su Intagram, 2,4 milioni su Twitter e 1,8 milioni su Youtube. Complessivamente, la macchina organizzativa coinvolge oltre 2.500 addetti che rappresentano anche un valore oggettivo sotto il profilo occupazionale, con l’attenzione particolare dei promotori al coinvolgimento di aziende locali nelle varie forniture, spesso di altissimo contenuto tecnologico e professionale.

Infine, ma è altro elemento qualificante, la qualità organizzativa complessiva raggiunta, che si concretizza sia nella gestione dell’evento sportivo che delle manifestazioni sul territorio. A ciò va aggiunto un elemento che garantisce ulteriore qualità: grazie al coinvolgimento degli enti preposti, Prefettura e Questura in primis, sia la sicurezza che la gestione dei flussi di traffico in ingresso e uscita dall’autodromo hanno fissato uno standard di altissima efficienza.

"Il nostro obiettivo è fare sempre meglio e mai fermarsi - ha commentato l'asessore al Turismo dell'Emilia Romagna, Andrea Corsini. - Siamo orgogliosi di quello che è un evento di sistema che coinvolge tutto il territorio della Motor Valley e della Riders' Land". "Sono 12 anni che respiriamo questo clima entusiasmante - ha aggiunto il presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi - capace di cooinvolgere un'intera comunutà oltre che una regione, 5 comuni e 2 Stati".