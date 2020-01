Presentato a Motor Bike Expo il programma 2020 sportivo e commerciale del Misano Circuit

E’ stato presentato alla fiera di Verona, nella seconda giornata della rassegna Motor Bike Expo, il calendario degli eventi 2020 di Misano World Circuit, reduce da una stagione con 290 giornate di attività e 600.000 presenze in autodromo. In avvio di presentazione, il managing director Andrea Albani ha ricordato l’obiettivo raggiunto nel triennio di consolidare quella che è ad oggi la bandiera della Riders’ Land, la texture ideata dal designer Aldo Drudi che negli anni ha prima debuttato in alcune vie di fuga del Simoncelli per poi definire la sua brand identity nel 2019, in collaborazione con Colsam – Colorificio Sammarinese, ed irradiarsi sul territorio col progetto #Rideoncolors, condiviso con la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Rimini insieme agli organismi di promozione turistica APT e Visit Romagna. Un video emozionale curato da Marco Poderi ha celebrato questo obiettivo, che connette l’attività sportiva con l’industria turistica, producendo sul territorio oltre 160 milioni di euro di indotto economico e oltre 182.000 presenze turistiche. Un volano economico che alimenta quanto rappresenta più in generale la Motor Valley, distretto sportivo ed economico divenuto solido prodotto turistico sotto l’egida della Regione Emilia-Romagna.

Alla presentazione sono intervenuti, alcuni piloti della Riders’ Land fra quelli protagonisti nella prossima stagione mondiale: i piloti Michele Pirro, Matteo Ferrari, Samuele Cavalieri, Niccolò Antonelli, Mattia Casadei e Paolo Simoncelli, Team Principal Team Sic58 Squadra Corse. Inoltre, Giovanni Copioli Presidente FMI Federazione Motociclistica Italiana, Simone Folgori Responsabile Settore Velocità FMI, Rebecca Bianchi, pilotessa e istruttrice federale, Raffaele Prisco, responsabile corsi guida Yamaha, Benedetta Masi Amministratore Delegato Colsam – Colorificio Sammarinese, Simona Costantini Responsabile Commerciale Misano World Circuit, Aldo Ciccone Racing Manager Dunlop – Goodyear. E’ stata ricordata l’attività svolta nel 2019 dal Centro Tecnico Federale FMI con le sei giornate formative e le varie attività che hanno coinvolto 26 Talenti Azzurri. La presenza di Rebecca Bianchi è stata l’occasione per annunciare l’avvio di una scuola per giovani donne che vogliono avvicinarsi allo sport motoristico e coordinata da Rebecca Bianchi in collaborazione con Yamaha e la rivista In Sella. Nel corso dell’anno sono 20 le date programmate. A Verona anche l’annuncio ufficiale della sponsorizzazione di MWC del Team SIC58 Squadra Corse. Il logo del circuito sarà sulle carene delle moto e accompagnerà la stagione sportiva del team, accoppiando l’impianto intitolato al grande Sic e il team che porta in pista, durante la stagione sportiva, i piloti sui circuiti di tutto il mondo.

APERTI I CANTIERI AL SIMONCELLI

Da metà novembre il circuito ha visto l’avvio dei lavori previsti dal piano industriale messo a punto dalla proprietà, il Gruppo Financo, con l’obiettivo di consolidare il Marco Simoncelli nell’élite dei circuiti mondiali e rafforzarsi per le future stagioni di nuovo sviluppo sportivo e commerciale. Il primo step dei lavori prevede per settembre 2020 l’aumento del numero dei box, il restyling del podio e utilizzo parziale degli spazi sovrastanti le nuove strutture.

I GRANDI EVENTI DEL 2020

La stagione sportiva si avvierà il 25 e 26 aprile con la tappa d’apertura dell’ELF CIV 2020 (che tornerà a MWC anche il 25 e 26 luglio) e si concluderà a fine ottobre con una delle grandi novità della stagione: il Super Trofeo World Final Lamborghini. All’ELF CIV 2020 il 26 aprile debutterà l’European Women’s Cup, campionato nel quale gareggeranno solo donne e patrocinato dalla FMI. Confermate le date dei due mondiali di motociclismo, con MWC nell’elite dei sette circuiti al mondo ed unico in Italia ad ospitarli entrambi: dal 12 al 14 giugno il Motul WorldSBK e dall’11 al 13 settembre il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini. A proposito del week end della MotoGP, Misano ospiterà sabato 12 settembre anche l’unica gara del CEV (Moto3) che nel 2020 si disputerà fuori dalla Spagna. Un riconoscimento prestigioso che arricchisce ulteriormente le giornate in pista, dove tornerà anche la MotoE che ha laureato il pilota della Riders’ Land, Matteo Ferrari, primo campione del mondo. A MWC si svolgeranno due gare, prima della chiusura a Valencia. Il calendario degli eventi motociclistici prevede le gare della Coppa Italia FMI (15-17 maggio e 25-27 settembre). Dal 17 al 19 luglio riflettori sul biennale World Ducati Week, la straordinaria e spettacolare reunion della community Ducati di tutto il mondo, che promette di battere il record di oltre 91.000 partecipanti del 2018.

Sempre corposo il calendario automobilistico, sul quale spicca la finale mondiale del Trofeo Lamborghini (28 ottobre – 1 novembre). MWC ospiterà le gare del Gruppo Peroni Race (19-21 giugno), il Misano Racing Weekend (26-28 giugno e 1-2 agosto), l’attesissimo Blancpain GT World Challenge Europe (3-5 luglio), il Porsche Sports Cup Swisse (15-17 ottobre) e la Lamera Cup per le auto a ruote coperte il 3 e 4 ottobre. Gran finale a metà ottobre con il Campionato Europeo Vintage Endurance di moto storiche. Confermatissimo il Grand Prix Truck Misano che nel 2020 avrà Total Rubia come title sponsor e al solito conterrà le gare del FIA European Grand Prix Truck. A metà ottobre (15-17) nuova edizione del Misano Classic Weekend, appuntamento ormai di profilo internazionale per le moto che hanno scritto la storia del motociclismo. Da ricordare, in apertura, l’Open Games (23 febbraio), con MWC aperto a migliaia di sportivi che si cimentano nelle varie discipline sportive a trazione umana. Da evidenziare, grazie al coordinamento con l’Associazione Motor Valley, che nel 2020 sono numerosi gli eventi internazionali che a MWC vedono protagonisti i prestigiosi brand delle case costruttrici che hanno radici in Emilia-Romagna; ad esempio il WDW con Ducati, il Trofeo Lamborghini, il Corso Ferrari Clienti. Una testimonianza della virtuosa connessione creata sul territorio, utile ad alimentare l’appeal mondiale del brand Motor Valley con MWC attore sempre più strategico.

LE PROMOZIONI GIÁ ATTIVE

Sono numerose e convenienti le promozioni programmate per le prevendite di questi mesi e riservate a chi vorrà risparmiare e non perdersi i grandi eventi in programma a MWC. Sul circuito TicketOne e sul sito misanocircuit.com sono ancora disponibili biglietti per la prima tranche di sconti del 25% in tutti i settori del circuito per assistere alla MotoGP, valida fino al 29 febbraio 2020. Si aggiungono numero promozioni, fra le quali l’occasione della proposta ‘Un biglietto, due mondiali’. MWC è fra i sette circuiti nel mondo ad ospitare entrambe le corse iridate ed offre l’opportunità di assicurarsi l’accesso sia a WorldSBK che MotoGP ad un prezzo super vantaggioso di 95 Euro, promozione valida fino al 10 febbraio 2020. Tutte le info sono disponibili online al sito www.misanocircuit.com

CONTRASTO DEI RUMORI, BILANCIO POSITIVO

Il Comune di Misano Adriatico ha appena assunto la delibera a riguardo delle ‘Linee di indirizzo in materia di concessione delle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni sportive e commerciali organizzate da Misano World Circuit, in attuazione a quanto previsto del Protocollo Operativo tra Santamonica SPA, Arpae e Comune di Misano Adriatico’. La decisione della Giunta è partita dal positivo e propositivo bilancio del primo anno di applicazione del protocollo sperimentale che sul tema dell’inquinamento acustico ha coinvolto da maggio 2019 il Comune di Misano, Arpae (Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia) e Misano World Circuit. L’obiettivo principale era, e resta, quello di migliorare la relazione tra attività dell’Autodromo e il territorio di Misano, curando il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale del comune.

Il protocollo è una risposta concreta, poiché in presenza di una normativa contraddittoria e con interpretazioni molteplici, che potrebbe garantire deroghe illimitate all’attività del circuito, il Comune di Misano ha concesso a MWC nel 2019 (confermate per il 2020) sessanta deroghe nell’ambito di una razionale e attenta interpretazione della normativa e sulla base di impegni assunti e poi mantenuti dalla proprietà. Con l’applicazione puntuale del protocollo e l’attenuazione dei rumori prodotti, sono derivati anche precisi impegni per MWC, oltre ad informazioni precise per l’Amministrazione. Sono stati dislocati sei fonometri, due nuovi in aggiunta a quelli esistenti in postazioni fisse e mobili; l’attività ‘rumorosa’ del circuito si interrompe alle 18.30, con una pausa meridiana di 60 minuti; l’attività di utilizzo privato della pista prevede moto dotate dei sistemi di controllo dei rumori. Da ricordare che MWC ha anche progettato la palazzina box, già in costruzione, dotandola di materiali in grado di creare una ulteriore barriera insonorizzante. Va rilevato come intervenire sull’effetto finale dell’attività sportiva, significhi in realtà sensibilizzare una filiera lunga di attori. Per questo MWC, nell’ambito dell’associazione fra circuiti, ha avviato, oltre alle opere interne, un’attività volta a coinvolgere federazioni e altre strutture per intervenire sui fari attori che ognuno per loro parte possono aiutare ad ottenere risultati efficaci.

KISS MISANO 2020, L’ATTIVITA’ DI MWC ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Si è chiuso con un bilancio molto positivo il 2019 di KISS Misano, il programma che guarda alla sostenibilità ambientale per programmare eventi sempre meno impattanti all’interno di una struttura a sua volta sempre più integrata nel territorio. La raccolta differenziata in circuito è stata del 35%, con dati in continua crescita per quanto riguarda i singoli materiali: 150 kg di olio esausto, 1920 kg di imballaggi in vetro, 10.860 kg di plastiche e metalli, 38.000 kg di rifiuti indifferenziati, 5600 kg di carta e cartone ecc (dati Hera). Quasi 1900 i pasti garantiti dal recupero delle eccedenze alimentari, centinaia le persone coinvolte dalle pit walk solidali riservate in corsia box alle associazioni del terso settore, Il programma KiSS Misano è promosso da Misano World Circuit, FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams Association) mentre la progettazione e il coordinamento sono affidati a Right Hub, società specializzata nella realizzazione di iniziative per migliorare l’impatto ambientale e sociale legato ai grandi eventi. Per il 2020, grazie ad un accordo con il partner Soco, MWC si doterà di scooter elettrici per gli spostamenti interni dei propri addetti, oltre alla dotazione di una Smart elettrica.

VISIT MISANO CIRCUIT RADDOPPIA LE DATE

Il 2019 si chiude con il successo del progetto Visit Misano Circuit, il programma che offre l’opportunità di visitare il circuito intitolato a Marco Simoncelli. Una possibilità, in partnership con Fondazione AMisano, pensata per tutti gli appassionati e i turisti che arrivano a Misano Adriatico e sulla Riviera di Rimini. Le 12 date programmate sono andate sold out in poco tempo e per il 2020 è stato programmato di estendere a 22 le giornate dedicate alla proposta di una visita guidata dell’impianto che si conclude con un giro di pista con e-bike, a queste si aggiungeranno alcune date speciali in cui si potrà pedalare insieme a personaggi dello sport.