Presepi nei tini: c’è tempo fino all’8 novembre per presentare domanda

In occasione delle festività natalizie 2019-2020, torna a Bellaria Igea Marina l’appuntamento con i tradizionali Presepi nei Tini, le caratteristiche rappresentazione della Natività che abbelliranno durante i giorni di festa i centri cittadini. Per partecipare, gli interessati alla realizzazione della propria opera devono compilare il modulo di richiesta scaricabile dal sito www.bellariaigeamarina.org e consegnarlo entro l'8 novembre: a mezzo e-mail all’indirizzo concorso@fondazioneverdeblu.org oppure a mano presso Fondazione Verdeblu (viale Panzini 80, 47814 Bellaria Igea Marina; 0541.346808; aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00). La realizzazione dei presepi sarà poi prevista tra il 14 e il 24 novembre. Il luogo in cui ogni tino verrà posizionato sarà determinato tramite estrazione e anche quest’anno un’apposita commissione valuterà le opere scegliendo le tre migliori: in palio 500 euro per il miglior presepe, 300 euro per il secondo classificato e 100 euro per il terzo.