Pretende di mangiare gratis, al rifiuto aggredisce il ristoratore

Si è conclusa con un paio di manette ai polsi di un 22enne campano l'estorsione che, il giovane, stava mettendo in atto nei confronti di un ristoratore di Borgo Marina. Tutto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovadi quando, verso mezzanotte e mezza, una pattuglia stava transiando lungo corso Papa Giovanni XXIII e gli agenti hanno notato un gruppetto di persone piuttosto agitate. Fermato per capire cosa stava succendendo, il personale della Questura è stato avvicinato dal titolare di un locale che, indicando il 22enne, ha spiegato come da giorni il campano si presentasse pretendendo di mangiare a sbafo. Per evitare il peggio il ragazzo era stato assecondanto ma, all'ennesima richiesta, gli era stato presentato il conto scatenando la sua furia col partenopeo che aveva aggredito il proprietario e un suo amico con dei pugni per poi minacciarli di morte e di dar fuoco al locale.

Gli agenti hanno così cercato di calmare il 22enne che, nonostante la presenza delle divise, ha continuato a dare in escandescenza fino a quando, nel tentativo di bloccarlo, sono stati aggrediti. Imobilizzato e ammanettato, il campano è stato portato in Questura e arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni e minacce mentre, il titolare del locale, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.