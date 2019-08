Pretende un lauto pranzo con solo 5 euro: il ristoratore lo caccia, lui inizia a 'svenire' tra i tavoli del locale

E’ di 4 arresti il bilancio dell’attività delle donne e degli uomini della Polizia di Stato di Rimini nelle ultime 24 ore; i servizi, finalizzati al contrasto dei reati in genere ed in particolare a quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti ed ai reati di natura predatoria contro la persona ed il patrimonio, sono stati predisposti sia sul territorio di Rimini da parte della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico sia sul territorio di Riccione da parte degli uomini del Posto estivo di Polizia.

Spaccio di droga

Il primo arresto è stato effettuato dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile nei pressi del ponte di Tiberio, all’interno del parco XXV aprile; da qualche tempo gli investigatori seguivano i movimenti di un uomo, un 30enne di origini tunisine risultato senza fissa dimora ed irregolare sul territorio, sospettato di spacciare in zona San Giuliano. Ieri pomeriggio l’uomo, seguito dagli agenti, si è portato in una zona appartata del parco e siccome il personale operante ha supposto che questi si fosse portato in quell’area proprio per spacciare, lo ha fermato e sottoposto a controllo, attività che ha permesso di rinvenire e sequestrare un involucro contenente svariate dosi di marijuana. L’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.

Si rotola tra i tavoli di un ristorante e pretende di mangiare con soli 5 euro

Un secondo arresto è scaturito da un intervento effettuato da una volante che, nel pomeriggio di ieri, è intervenuta presso un ristorante del lungomare di Miramare poiché era stata segnalata una persona che pretendeva di consumare un bel pranzo al costo di soli 5 euro. A seguito della risposta negativa del ristoratore il giovane - un 22enne di origine marocchina residente nel mantovano - invitato a uscire dal locale, ha iniziato a disturbare i clienti sedendosi ai vari tavoli occupati e buttandosi più volte a terra simulando svenimenti. Sul posto gli operatori, rintracciato il giovane che nel frattempo era stato allontanato, lo hanno identificato ed in questa attività si sono accorti di una carta di credito custodita nel portafogli, di cui il giovane non riusciva a giustificare il possesso nonché di una carta d’identità rilasciata a un 19enne nato e residente nelle Marche, con generalità di origini nordafricane. Accompagnato in Questura, dopo gli opportuni accertamenti, l’uomo ha dichiarato le sue esatte generalità, K.A. nato nel 97 in Marocco ma residente a Mantova, asserendo che il documento trovato in suo possesso gli era stato dato da un suo conoscente. Nel frattempo si è presentato presso l’Ufficio Denunce della Questura un giovane che denunciava il furto del proprio marsupio e portafoglio con all’interno la carta d’identità e la carta di credito, fatto avvenuto nel primo pomeriggio. Riconosciuto dagli operatori, il giovane è risultato essere il legittimo proprietario del portafoglio. Allo stesso pertanto è stato riconsegnato tutto il maltolto, mentre il 22enne è stato tratto in arresto per falsa attestazione a P.U., sostituzione di persona ed indebito utilizzo di carte di credito nonché denunciato per ricettazione. Avvisato il P.M. di turno, l’uomo è stato trattenuto presso l’Ufficio in attesa del rito per direttissima previsto nella mattinata odierna.

Altri due arresti

Gli ultimi due arresti sono stati effettuati dagli uomini del posto estivo di Polizia di Riccione i quali, durante un posto di controllo effettuato nel pomeriggio di ieri in zona via Cavalieri di Vittorio, hanno fermato un Suv con a bordo due uomini - un 37enne ed un 35enne entrambi residenti a macerata Feltria (PU) - i quali, alla vista delle divise hanno subito mostrato evidenti segni di nervosismo. Il fatto, associato ai pregiudizi di polizia di uno dei due, ha indotto gli agenti ad effettuare un controllo più approfondito al veicolo ed alle persone, ed è proprio addosso ad uno dei due che i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro termosaldato contenente oltre 60 grammi di marijuana, di cui l’uomo ha cercato di giustificarne il possesso dichiarando di averlo acquistato poco prima da uno sconosciuto. Al termine degli accertamenti i due sono stati dichiarati in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto nella mattinata odierna.