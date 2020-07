Prevenzione da covid-19, stand di volontari della Croce Rossa al centro Valmarecchia

La Croce Rossa Italiana entra nei centri commerciali per dare informazioni sul Covid-19. Continua la collaborazione nel territorio romagnolo tra l’organizzazione di volontariato e Commercianti Indipendenti Associati — Conad, una delle principali cooperative di dettaglianti del sistema nazionale Conad, per illustrare e dare informazioni sull’importanza del rispetto delle regole e dei meccanismi di sicurezza legati al controllo della pandemia.

La Croce Rossa Italiana di Rimini sarà al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio sabato 11 e domenica 12 luglio e a seguire per altri week end per un calendario che arriva fino a settembre (25-26 luglio, 8-9 agosto, 22-23 agosto e 5-6 settembre). Al desk allestito, i volontari saranno disponibili per fornire spiegazioni, rispondere ai dubbi dei cittadini sui comportamenti e distribuire materiale d’informazione e istituzionale. I volontari saranno presenti anche al Centro Montefiore di Cesena e alla Filanda di Faenza.

Rita Rolfo, presidente di Croce Rossa Italiana di Rimini, spiega così il senso dell’iniziativa: «Essere presenti in un centro commerciale in un momento in cui ancora si fa fatica a riprendere condizioni e relazioni di ordinaria quotidianità, significa anche per Croce Rossa intercettare quelle stesse persone che hanno vissuto con sofferenza il periodo di pandemia e alle quali siamo ben lieti di poter offrire la nostra partecipata vicinanza anche attraverso un’azione di sensibilizzazione e di ausilio per l’adozione di comportamenti non timorosi ma consapevoli».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Goffredo Ielpo, direttore del Centro Valmarecchia, aggiunge: «Abbiamo bisogno di far capire alle persone che frequentare i luoghi pubblici e riappropriarci degli spazi comuni è importante per tornare a vivere serenamente. Per il bene di tutti, occorre però che tutto sia fatto rispettando le nuove regole della convivenza. La presenza dei volontari di Croce Rossa Italiana nel nostro centro rende il messaggio più efficace perché con il loro impegno, lavoro e sacrificio hanno permesso all’Italia di ripartire. Oltre alle informazioni e consigli avranno da raccontare tante storie ed esperienze fatte durante la fase critica della pandemia. Sentire la loro testimonianza servirà a consolidare l’idea che non dobbiamo abbassare la guardia».