Prezioso violino ritrovato dalla Polfer alla stazione di Rimini

Controlli straordinari degli agenti della Polfer sui convogli in tutta la regione quelli effettuati in occasione delle festività natalizie e che, oltre ad assicurare alla giustizia due ricercati, hanno permesso di ritrovare un prezioso violino e di riconsegnarlo al legittimo proprietario. Lo strumento è stato ritrovato su un treno alla stazione di Rimini e, il personale della polizia di Stato, si è attivato per cercare di scoprire a chi apparteneva. Il proprietario è stato quindi individuato e contattato affinchè potesse recuperare il proprio violino grato di poterlo riabbracciare. Sempre nel periodo natalizio sono stati rintracciati, a Rimini, un 41enne siriano e un albanese di 37 anni il primo destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo pene relative a diversi reati deve scontare 2 anni ed 8 mesi di reclusione il secondo destinatario di un provvedimento di ripristino della carcerazione per stupefacenti.