Prima campanella: gli alunni tornano nella storica scuola di Riccione Paese

Da lunedì la scuola primaria di Riccione Paese riapre il suo storico portone nel cuore del centro storico della città. Bambini, insegnanti e personale scolastico faranno il loro ingresso nel plesso ristrutturato come previsto da cronoprogramma. Ad entrare per la prima volta questa mattina a lavori conclusi, è stata la stampa, accompagnata dal sindaco Renata Tosi, da alcuni membri di giunta, dai dirigenti comunali ai lavori pubblici Michele Bonito, e ai servizi educativi Stefani Pierigè, e dal dirigente dell’Istituto Comprensivo “ Gianfranco Zavalloni” Nicola Tontini” .

L’edificio, che sorge all’incrocio tra viale Ceccarini e Corso F.lli Cervi, in prossimità dell’ospedale per una superficie complessiva di 485 metri quadrati, è un bene culturale sottoposto alla tutela del D.Lgs n.42/2004. Gli interventi realizzati hanno rigorosamente rispettato le caratteristiche costruttive, storiche e architettoniche del fabbricato i cui lavori si conclusero nel 1911, anno della sua in inaugurazione. Lo stabile è stato progettato, così come si presenta allo stato attuale con un piano seminterrato, un piano rialzato ed un primo piano. L’amministrazione è intervenuta con una serie di interventi rigorosi e massicci.

Il primo è consistito nel miglioramento sismico riguardante le murature portanti, i solai al primo piano, l’impalcato del sottotetto, fondazioni, soffitti, controsoffitti e coperture in legno. Si è proceduto poi all’eliminazione di tutti gli elementi di vulnerabilità dello stabile con la riqualificazione dal punto di vista energetico. Una nuova pavimentazione ha sostituito quella vecchia, sottoposta negli anni a numerose riparazioni. Via anche vecchie porte, infissi e barriere architettoniche. Realizzati nuovi servizi per persone diversamente abili. In corso d’opera rispetto al progetto iniziale, l’amministrazione ha stabilito di rinnovare anche l’impianto elettrico per far fronte alle esigenze didattiche legate alle nuove dotazioni tecnologiche così come di creare un nuovo giardino.

Esternamente è stato riqualificato e asfaltato il parcheggio retrostante all’edificio, mentre all’ingresso è visibile il giardino completamente rivisto con spazi appositi e contraddistinti da una colorazione rossa dove poter svolgere lezioni all’aria aperta. Spazio anche all’attività didattica ed educativa degli orti, dove gli scolari avranno la possibilità di sperimentare e cimentarsi nella coltivazione di ortaggi per apprendere l’importanza di riconoscere il valore del cibo senza sprechi.

"Consegniamo alla Comunità una scuola più bella e sicura con al suo interno elementi ancora presenti che richiamano e rispettano la sua storia - dice il sindaco Renata Tosi -. Restituire alla città questo plesso scolastico profondamente riqualificato vuole significare che l’Amministrazione Comunale ha deciso di investire nel futuro delle nuove generazioni. Investire risorse nella scuola significa permettere a tutti di avere le stesse chance nel coltivare intelletto e creatività, creando legami che rimarranno unici nella vita. Questa rinnovata struttura sarà patrimonio di tutti i cittadini, luogo di incontro e partecipazione”.

"Grazie ad un ottimo lavoro di squadra con la ditta esecutrice, gli uffici comunali ai lavori pubblici e ai servizi educativi, la dirigenza scolastica, gli insegnanti e i genitori coinvolti nei mesi scorsi per pianificare nel migliore modo possibile il trasferimento in altra sede dei loro bambini, oggi lo storica scuola di Riccione Paese è pronta per essere rivissuta dagli studenti che si apprestano a tornare in classe - aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti -. Si tratta di un edificio totalmente ristrutturato che unisce sicurezza e sostenibilità, dove studio e benessere si fondono in un luogo, che non è più solo di studio, ma anche un esempio di buone pratiche per l’ambiente".