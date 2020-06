Prima gli offre una "riga" di cocaina e poi pretende i soldi per la sniffata

La riapertura dei locali notturni della Riviera ha subito attirato i pusher forestieri e, tra questi, a finire in manette è stato un Foggiano arrivato direttamente dalla Puglia per spacciare ma la trasferta si è conclusa con un paio di manette. A finire nella rete della polizia di Stato è un 30enne pizzicato, nella mattinata di domenica, nel parcheggio di una discoteca di via Feleto dove stava andando avanti un after. Intorno alle 9.30 gli agenti, in servizio proprio per contrastare lo spaccio di stupefacenti, sono stati attirati da delle voci che provenivano da un cespuglio: "Ho bisogno di soldi, per questa devi cacciare i soldi uaglioo". Entrate in azione, le divise si sono trovate davanti il foggiano che teneva un cellulare sul cui schermo era stata stesa una riga di cocaina e un secondo ragazzo che, con 20 euro già infilati nel naso, si preparava a sniffare.

Bloccati entrambi, l'assuntore ha spiegato di essere stato avvicinato dal 30enne che gli aveva proposto di condividere la "neve". Durante le spigazioni, però, il foggiano convinto di non essere visto ha cercato di disfarsi di alcune bustine ma è stato scoperto dal personale della Questura riminese che gli ha sequestrato 12 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 6 grammi, altri 5 grammi di Mdma oltre a 2 grammi di ketamina e un ulteriore grammo di "neve" oltre a 280 euro ritenuti il provento dello spaccio. Arrestato e portato negli uffici di corso d'Augusto è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e che, già nel 2012, era stato ammanettato per detenzione di droga ai fini di spaccio a Riccione. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo e disposto l'obbligo di dimora a Foggia in attesa della prossima udienza.