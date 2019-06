Prima la minaccia per telefono poi cerca di aggredire la moglie davanti ai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di domenica i carabinieri della Tenenza di Cattolica sono dovuti intervenire a San Giovanni in Marignano dopo l'allarme lanciato da una signora che, telefonicamente, era stata minacciata insieme al figlio dall'ex marito. I militari dell'Arma, arrivati sul posto, hanno tentato di rassicurare la donna ma, proprio mentre cercavano di farle coraggio, davanti all'abitazione è arrivato come una furia l'uomo. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine l'ex marito, un 40enne, non si è per nulla intimorito e ha proseguito con le sue minacce fino ad arrivare a scagliarsi contro la vittima che già in passato lo aveva denunciato tanto da ottenere un'ordinanza che gli vietava di avvicinarsi. Ne è nato un furioso parapiglia con l'uomo che ha iniziato a picchiare sia i carabinieri che un agente della polizia Municipale intervenuto in supporto alla pattuglia dell'Arma. Non senza fatica, il 40enne è stato bloccato e ammanettato per poi essere portato in caserma dove è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il carabinieri e l'agente della Municipale, invece, sono stati costretti a ricorrere alla cure del pronto soccorso per delle lesioni poi giudicate guaribili in 7 giorni. Processato per direttissima lunedì mattina, il giudice ha confermato il fermo del 40enne e disposto per l'ui l'obbligo di dimora a Poggio Torriana.