Prima picchia la compagna poi le ruba la borsa e aggredisce i poliziotti

Notte agitata, quella tra sabato e domenica, a causa di un cittadino peroviano che ha scatenato il putiferio in pieno centro storico. Il primo allarme è arrivato alla Questura intorno alle 3 quando, da via Cavalieri, è arrivata la segnalazione di una donna che implorava aiuto mentre un uomo la stava picchiando a sangue. Sul posto si è precipitata una pattuglia che ha trovato la vittima, una 34enne peruviana residente a Pesaro, stesa sull'asfalto con un occhio tumefatto. E' stato chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 e, in attesa dell'arrivo dei sanitari, la ragazza ha indicato agli agenti l'autore dell'aggressione. Il personale della Questura si è così precipitato all'inseguimento di un uomo che, bloccato, è risultato essere un 36enne sempre peruviano compagno della donna e in possesso della borsa di lei.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato la coppia avrebbe trascorso la serata a Rimini in compagnia di alcuni amici e, al momento di salire in auto per tornare a casa, la 34enne si è accorta di non avere più le chiavi del veicolo. Questo ha mandato su tutte le furie il 36enne che, dopo aver urlato contro la fidanzata accusandola di averle nascoste, è poi passato alle via di fatto colpendola con calci e pugni fino a scaraventarla sull'asfalto. Le grida della peruviana hanno richiamato l'attenzione dei passanti che, a loro volta, hanno dato l'allarme.

L'uomo è stato quindi bloccato e caricato sulla Volante ma, una volta nella cella di sicurezza, il 36enne ha iniziato a dare in escandescenza prendendo l'abitacolo a calci e pugni. Portato in Questura, il sudamericano ha proseguito col suo comportamento violento tanto da scagliarsi contro le divise. Nel tentativo di bloccarlo, due agenti sono rimasti lievemente feriti e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono stati dimessi con prognosi di 6 e 7 giorni. Il peruviano, nel frattempo, è stato arrestato e sarà processato per direttissima lunedì mattina.