Primi timidi fiocchi di neve sulle alture, in arrivo nuova ondata di maltempo

Come era stato previsto, nella giornata di giovedì l'inverno è arrivato sulla provincia di Rimini con temperature precipitate verso lo 0 e la neve che ha fatto capolino sulle alture della Carpegna. Poco più di un'imbiancata veloce che, al momento, non sta dando problemi alla circolazione in alta Valmarecchia dove non si segnalano difficoltà per gli automobilisti. Timidissimi fiocchi anche sulla costa che, però, si sono sciolti appena toccato terra. Nel territorio di Rimini, nonostante la preallerta, i mezzi spargisale e spazzaneve sono rimasti in garage. La situazione meteo, tuttavia, è destinata a peggiorare nella seconda parte di venerdì 13 dicembre. Secondo le previsioni di youmeteo.com, dobbiamo aspettarci una mattinata parzialmente nuvolosa alla quale, dal pomeriggio e soprattutto dalla serata, seguirà un rapido e forte peggioramento con precipitazioni su tutta la Romagna con temperature in rapido calo e nevicate fino a bassissima quota, fino in pianura tra Forlì e Cesena e intorno a 200-300m sul riminese. Venti violenti in rotazione da Maestrale e Tramontana con raffiche massime comprese tra 70 e 90 Km/h e con moto ondoso in rapido aumento.