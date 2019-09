Principio d'incendio sull'autobus di linea, intervengono i vigili del fuoco

Principio d’incendio in mattinata su un autobus della linea 19, mentre si trovava in servizio in zona Stazione di Rimini con a bordo tre passeggeri, del tutto incolumi. Resosi conto di quanto stava accadendo, l’autista è tempestivamente intervenuto utilizzando l’estintore del bus, al quale se ne sono aggiunti altri tre prelevati da altri mezzi in sosta. E’ stato richiesto in ogni caso l’intervento dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti. Il principio d’incendio s’è manifestato, da una prima sommaria verifica, a partire da una sospensione posteriore. I passeggeri sono stati trasferiti su un veicolo di scorta. Ciò ha causato inevitabili ripercussioni sul traffico. Start Romagna avvierà immediatamente una verifica sul mezzo per capire quanto accaduto.