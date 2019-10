Problemi alla circolazione dei treni, mattinata di passione per i pendolari

Mattinata di passione per pendolari e viaggiatori che dovevano utilizzare la linea ferroviaria Rimini-Ravenna rimasta bloccata a causa di un allarme dei sistemi di sicurezza. Il problema è iniziato intorno alle 6 di venerdì quando, i convogli ceh sono dotati di un avanzato strumento per controllare in tempo reale lo stato della circolazione e i corretti parametri di viaggio, hanno fatto scattare un allarme che ha interrotto la circolazione. Gli accertamenti tecnici da parte degli addetti, tuttavia, non hanno riscontrato problemi e, dai primi controlli, pare che il mancato "dialogo" tra la rete e i treni sia dovuto a delle cause esterne che sono in corso di verifica. Per sicurezza, tuttavia, i convogli hanno proceduto a velocità ridotta e si è reso necessario cancellare 4 corse mentre, le altre, hanno subìto ritardi fino ad 80 minuti. Solo intorno alle 8.30, accertata l'assenza di pericoli sulla linea, la situazione è lentamente ritornata alla normalità.

