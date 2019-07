Processione di riparazione al Summer Pride: "Le autorità hanno patrocinato un grave scandalo"

Dopo la Processione di Riparazione al Summer Pride 2019, svoltasi a Rimini, il Comitato Beata Chiara da Rimini che ha organizzato la manifestazione esprime "il suo ringraziamento a tutti coloro che, raccogliendo l’invito al momento di preghiera, vi hanno aderito sia prendendovi parte fisicamente sia unendovisi spiritualmente. Grazie agli ecclesiastici che hanno inviato la loro benedizione, ai laici che sono intervenuti con pubbliche prese di posizione e, non ultimo, grazie alle Forze dell’Ordine che hanno assicurato un tranquillo svolgimento della Processione" si legge in una nota del Comitato.

"Quali benefici effetti ha prodotto questo evento? - dicono dal Comitato - innanzitutto ha reso soddisfazione a Dio, grazie all'intercessione della Sua Chiesa, per lo scandalo pubblico svoltosi di lì a poco. Inoltre è stata di monito ed esortazione all'autorità ecclesiastica locale che, per prima, avrebbe dovuto promuovere tale processione ed alle autorità civili che hanno patrocinato il grave scandalo per il quale si è voluto riparare. L'evento ha incitato i “deboli” ed i “piccoli” a non vergognarsi di testimoniare pubblicamente la Verità della Fede ed ha edificato tutti coloro che, vedendo passare la processione per le vie della città, si sono visibilmente uniti alla preghiera"