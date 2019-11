Pronta la piantumazione di 200 alberi nel parco del Gelso

Giovedì 21 novembre, nella Giornata nazionale degli alberi, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Bellaria Igea Marina ha organizzato una serie di appuntamenti sia mattutini che pomeridiani al Parco del Gelso, principale polmone verde della città; un’intera giornata dedicata all’ambiente ed al rispetto della natura, impreziosita dalla significativa messa a dimora di centinaia di nuove essenze, possibile anche grazie alla disponibilità di oltre venti cittadini volontari.



La mattinata vedrà protagonisti le scuole paritarie e gli istituti comprensivi di Bellaria Igea Marina. Si comincia alle 9.00, con il saluto del Sindaco Filippo Giorgetti a cui seguirà l’incontro con il Dott. Matteo Bellavista sul tema “Conoscere l’albero e rispettare la natura”; mattinata che culminerà intorno alle 12.00 con la messa a dimora di ben duecento nuove piante: alaterni, carpini bianchi, crespini, gelsi bianchi, farnie, frassini, lecci, noccioli e olivelli. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 appuntamento aperto alla cittadinanza, allietato dagli intermezzi musicali di Monia Angeli e della Bim Music Academy, con la messa dimora di alcune piante donate da privati cittadini e dei dodici nuovi alberi che troveranno spazio al Parco del Gelso grazie al progetto Green Booking: si tratta di frassini, gelsi e tamerici.



Questi ultimi sono stati donati alla città dalla Web Agency Info Alberghi Srl nell’ambito di un progetto patrocinato anche dal Comune di Bellaria Igea Marina. Giunto alla quarta edizione, Green Booking è nato con l’intento di promuovere un turismo sostenibile piantando in Riviera mille nuovi alberi in cinque anni. Per fare questo, Info Alberghi ha coinvolto gli oltre 1.200 hotel presenti sul proprio portale e, solo a Bellaria Igea Marina, il Green Booking ha permesso di mettere a dimora quasi ottanta nuovi alberi.