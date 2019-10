Pronta per l'inaugurazione la nuova strada intitolata a Marco Simoncelli

Sabato 12 ottobre alle ore 12 si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione di via Simoncelli, la nuova arteria stradale di 1,2 km che scorrerà a fianco del Misano World Circuit e che connetterà via del Carro (SP50) a via Tavoleto (SP35) e permetterà di creare un collegamento importantissimo tra la zona del circuito e l’autostrada. L’intervento, è stato suddiviso in due stralci, il primo e parte del secondo sono stati realizzati dalla Santamonica Spa e rientrano nella convenzione stipulata fra la proprietà dell’autodromo ed il Comune di Misano mentre la seconda parte del secondo è stata realizzata da privati nell’ambito di un comparto artigianale. A completare il tutto sarà una nuova rotatoria di attacco della nuova via Simoncelli con via Larga dove oggi, al fine di permettere l’apertura al traffico della nuova arteria è stata realizzata una rotonda provvisoria. La sede stradale è composta da due corsie di marcia per le autovetture ed una pista ciclopedonale in corsia separata. E’ stata prevista anche una nuova illuminazione pubblica. Nei lavori sono rientrati anche la demolizione e il conseguente rifacimento delle mura di recinzione del circuito per far posto alla nuova pista ciclabile. All’inaugurazione oltre al Sindaco Fabrizio Piccioni, alla Proprietà della Santamonica Spa e alle autorità, sarà presente Paolo Simoncelli.