Pronti 600mila euro per la manutenzione di sottopassi e del reticolo idrografico minore

Seicentomila euro distribuiti in tre annualità per sottopassi, fossi stradali e rete idrica. La giunta comunale ha approvato i progetti di fattibilità per gli interventi di manutenzione straordinaria dei sottopassi, delle reti delle acque meteoriche e del reticolo idrografico minore, inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022. Un investimento di 200mila euro all’anno, di cui 50 destinati alla manutenzione dei fossi stradali, delle strade di vicinato, necessaria anche per prevenire le eventuali criticità che possono derivare da eventi meteorici intensi. La somma restante è invece utilizzata per piccoli interventi di manutenzione su alcuni sottopassi - partendo da quelli che, sulla base delle indicazioni del gestore Hera, saranno ritenuti prioritari - e su interventi messa a punto del reticolo reticolo idrografico minore.