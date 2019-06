Pronti a celebrare i primi 80 anni del filobus Rimini-Riccione

Il Comitato Trasporti Romagnoli, in occasione degli ottant'anni dall'inaugurazione della Filovia Rimini-Riccione (1 luglio 1939 - 1 luglio 2019), propone una Passeggiata Filoviaria da Rimini FS a Piazzale Fellini e da Riccione Giardini a Ceccarini/Riccione station terminal. La Passeggiata Filoviaria rientra all'interno del programma di eventi di Aperitivo Ferrotranviario 2019 e prenderà il via alle ore 10.00 nelle giornate di domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio dalla pensilina A della stazione ferroviaria di Rimini; cammin facendo i "ciceroni" Lorenzo Celli (studente di Storia presso l'Università di Bologna e appassionato di trasporto pubblico) e Roberto Renzi (storico dei trasporti e autore di vari volumi a tema) analizzeranno il contesto che ha portato alla costruzione della linea filoviaria, la storia dei mezzi, gli aneddoti legati ai protagonisti di questi 80 anni, inseriti all'interno del contesto nazionale e internazionale: la nascita del turismo di massa a Rimini, la ricostruzione del dopoguerra, il boom economico degli Anni Sessanta, la crisi petrolifera che si accompagna alla crisi delle filovie in Italia, il rilancio strategico dell'impianto riminese nel 1976 con la scelta di rinnovare il parco filoviario (scelta in decisa controtendenza rispetto al panorama nazionale); e ancora, gli Anni Ottanta e il "divertimentificio", il BlueLine Night Transport, uno sguardo sul futuro MetroMare Rimini-Riccione.

