Pronti a truffare i polli in autogrill, la Stradale pizzica due "pataccari"

Il personale della polizia Stradale, con l'intensificarsi del traffico in A14 in occasione delle ferie di Ferragosto, ha a sua volta aumentato i controlli sulla rete autostradale individuando e denunciando due truffatori. A finire nei guai sono stati dei napoletani, di 54 e 51 anni entrambi già noti alle forze dell'ordine e residenti nella zona sud della provincia di Rimini, sorpresi mentre cercavano di raggirare i più sprovveduti. Secondo quanto emerso i partenopei, all'alba del 5 agosto, sono stati notati nell'area di rifornimento del Rubicone Est mentre cercavano di agganciare i "polli" offrendo loro a prezzi irrisori un computer portatile e un tablet. Il classico trucco che, poi, avrebbe visto rifilare il solito mattone a chi cadeva nella trappola coi napoletani che avrebbero scambiato il "pacco" dopo aver ottenuto il denaro. Entrambi i napoletani sono stati denunciati per inottemperanza al foglio di via emesso dal Questore e segnalati per l’attività di vendita abusiva.