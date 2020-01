Prove tecniche di disastro sulla linea del Metromare

Giovedì sera, a servizio giornaliero concluso, sulla linea del Metromare si svolgerà un intervento combinato fra Vigili del Fuoco del Comando di Rimini, 118 dell’Ausl Romagna e Start Romagna per simulare alcune primarie procedure di emergenza. Sarà effettuato un intervento articolato per simulare le attività da svolgersi in caso di incendio e presenza di feriti, oltre alla verifica delle procedure di intervento dei mezzi sul tracciato e l’evacuazione di veicoli dal medesimo. L’intervento di giovedì sera rientra nel programma di attività sistematiche utili a verificare sul campo le procedure condivise e fa seguito ad una serie di riunioni preparatorie fra i responsabili della sicurezza, oltre a testare le comunicazioni e il coordinamento degli enti coinvolti.