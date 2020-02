Psicosi da Coronavirus, assaltati supermercati e farmacie

Carrelli stipati fino all'inverosimile e scorte alimentari ridotte ai minimi termini nella grande distribuzione. Quella di domenica, appena diffuso l'annuncio delle misure straordinarie emanate dalla Regione per contenere la diffusione del Coronavirus, si è trasformata in un assalto ai supermercati per fare incetta di beni di prima necessità. Un vero e proprio assalto ingiustificato che, in poco tempo, ha visto gli scaffali svuotarsi rapidamente. Prese di mira anche le farmacie aperte e, anche loro, nel pomeriggio si sono viste costrette ad appendere alle vetrine i cartelli che informavano di aver terminato le scorte di mascherine e gel antibatterici per pulire le mani.