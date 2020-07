Pubbliphono, riparte il servizio per la ricerca dei bambini scomparsi

Riparte l'attività della Pubbliphono, dopo i problemi di inizio stagione che avevano messo in forse l'intero palinsesto della società, con il servizio di annunci per la scomparsa dei bambini. Un servizio che, nel corso degli anni, si è rivelato fondamentale per aiutare i piccoli smarriti a ritrovare i prorpi parenti e viceversa.

