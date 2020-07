Publiphono torna in pista e l'estate ritrova la sua voce

Servirà ancora qualche giorno per montare i megafoni e le attrezzatture, ma una cosa è certa. La Publiphono torna in onda e l'estate avrà anche quest'anno la sua voce in spiaggia tra programmi, canzoni, pubbciità e soprattutto gli annunci dei bambini che si smarriscono tra un bagno e l'altro.

Il piano di salvataggio del Comune d’intesa anche con Visit Romagna e Apt ha funzionato e c'è un finanziamento sufficiente a coprire gli introiti che erano mancati per i pochi incassi dalla pubblicità. E con la novità del servizio attivo per tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. Un investimento di circa 15mila euro.

Il Comune farà spot sulla Publiphono per ricordare a giovani, turisti e famiglie le norme da rispettare in spiaggia, particolarmente importanti in questa difficile estate, e Visit Romagna e Apt tramite la radio promuoveranno i tanti eventi in programma nei mesi estivi.