Pusher arrestato in flagranza mentre spaccia cocaina

Nel tardo pomeriggio di lunedì i carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza un pusher 50enne mentre cedeva una dose di cocaina. A finire in manette un riminese, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, pizzicato mentre vendeva mezzo grammo di "neve" a un 38enne per 40 euro. Mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, lo spacciatore è stato portato in caserma e dalla perquisizione personale sono spuntate altre 6 dosi della stessa sostanzaper un peso complessivo di 6 grammi. Dopo una notte in camera di sicurezza, il 50enne è stato processato per direttissima martedì mattina e il giudice, convalidato l'arresto, lo ha sottoposto alla isura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della prossima udienza.