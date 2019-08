Pusher recidivo pizzicato nuovamente a spacciare nel parchetto

Parco Murri ancora in mano agli spacciatori e, nella notte tra martedì e mercoledì, il personale della polizia di Stato ha ammanettato l'ennesimo pusher che vendeva droga nell'area verde. Ad essere arrestato è un marocchino 32enne, con alle spalle un lungo curriculum di reati analoghi e contro il patrimonio, trovato con diversi grammi di stupefacenti. Portato in Questura, dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima mercoledì mattina e condannato a 6 mesi di reclusione, con la sospensione della pena, e il divieto di dimora in tutta la Romagna.