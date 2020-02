Pusher troppo nervoso alla vista dei carabinieri, trovato con dosi di cocaina

L'eccessivo nervosismo è costato un paio di manette a un 27enne albanese irreglare in Italia che, nella notte tra martedì e mercoledì, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Misano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Lo straniero, fermato per un normale controllo stradale, alla vista dei militari dell'Arma si è mostrato troppo nervoso e la pattuglia sospettando che nascondesse qualcosa lo ha perquisito. Dalle tasche del 27enne sono spuntati 5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, e una successiva perquisizione nell'abitazione dell'albanese ha permesso di ritrovare un'analoga quantità di droga oltre a tutto il materiale per confezionare le dosi e 1000 euro in contanti. Dichiarato in arresto e portato in caserma, successivamente è stato rimesso in libertà su disposizione del magistrato di turno.