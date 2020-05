Qual è l'impatto del Covid sulla vita e le abitudini? Santarcangelo lo chiede ai cittadini

“Santarcangelo, come va?”, è online il questionario anonimo attraverso cui la città si interroga sulle

prime fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e sul futuro che la attende. Così come già fatto da altre

realtà della Regione Emilia-Romagna, in primis dal Comune di Reggio Emilia da cui si è preso spunto,

l’Amministrazione comunale chiede ora la collaborazione dei cittadini per raccogliere informazioni su quanto

questo periodo abbia modificato la propria vita e le proprie abitudini, ma soprattutto su cosa si pensa del futuro

che ci attende.

Bastano solo pochi minuti per rispondere, in forma del tutto anonima, alle domande suddivise in tre

aree tematiche: la prima contiene dati demografici e di residenza, come età, nazionalità, livello di istruzione e

composizione del nucleo familiare. La seconda, invece, mira a cogliere sentimenti e preoccupazioni emersi in

questo momento di emergenza e, più in particolare, con quali attitudini è stato affrontato il cosiddetto

‘lockdown’, ossia il periodo in cui le limitazioni imposte dalle normative sono state più stringenti. L’obiettivo è

infatti quello di rilevare quali emozioni hanno accompagnato il periodo di blocco forzato ed eventuali difficoltà

nello svolgimento del lavoro da casa e della didattica a distanza. Infine, con la terza ed ultima sezione si cerca

di cogliere i bisogni delle famiglie dal punto di vista economico, nonché eventuali suggerimenti per

l’Amministrazione comunale.

“Con questa iniziativa – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi – l’Amministrazione comunale

intende proseguire un percorso di ascolto e partecipazione già avviato nei mesi scorsi al fine di capire come la

popolazione abbia vissuto questo periodo di difficoltà e, più in generale, con quali attitudini si appresti a vivere

il prossimo futuro”. “Le domande inserite nel questionario – prosegue l’assessore Rinaldi – mirano a rilevare la

condizione psicologica ed emotiva delle persone che vivono a Santarcangelo, ma anche le eventuali

problematiche dal punto di vista più strettamente economico. Crediamo infatti che la risposta all’emergenza da

parte dei cittadini sia stata diversa in relazione a una molteplicità di altre condizioni che si intende appunto

indagare al fine di intercettare nuove fragilità ed essere ancora più incisivi nelle risposte che saremo in grado

di fornire come Amministrazione comunale”.

Il questionario è pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.santarcangelo.rn.it . Essendo

anonimo, per rispondere alle domande non occorre alcun tipo di registrazione. Per informazioni: tel.

0541/356.356.