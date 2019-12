Qualità della vita, la provincia di Rimini 17esima nella classifica de IlSole24Ore

La provincia di Rimini è scesa dalla posizione 13 alla 19 dal 1996 al 2019 nella classifica finale sulla qualità della vita stilata da IlSole24Ore. Nell'arco di quato periodo il posizionamento migliore è stato il 4 posto (2012) mentre, il peggiore, è stato il 39esimo nel 2008. Quest'anno è riuscita a guadagnare 3 posizioni classificandosi al 17esimo posto e, allo stesso tempo, mantiene il primato per quanto riguarda la categoria Cultura e tempo libero. In questo settore la provincia è stata a podio per 14 volte totalizzando 7 prime posizioni a partire dal 2005. Resta sempre il neo della sicurezza: nel 2019 è al 104esimo posto sia per questo settore che per quello di "Affari e lavoro". Passando in rassegna i sotto- indicatori che compongono le varie classifiche, Rimini ha totalizzato 25 prime posizioni e alcuni record: nel 2019 ha avuto il primato per densità di posti letto nelle strutture ricettive; nel 1996, 1998, 2000 e 2001 si è aggiudicata il primo posto per numero di librerie.