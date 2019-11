Qualità della vita, nella classifica Rimini arranca e si piazza ultima tra le romagnole

Sprofonda di tre posizioni, rispetto allo scorso anno, e si piazza al 60esimo posto. Nuova bocciatura per Rimini che si ritrova nella seconda metà della classifica per quanto riguarda la qualità della vita stilata da Italia Oggi e università La Sapienza. Quest’anno l’indagine si è rifatta il look, per rimanere al passo con i cambiamenti economici e sociali e per individuare nuove chiavi di lettura sulla qualità della vita non solo in termini di contrapposizione Nord-Sud, ma anche di analisi «trasversale» dei fenomeni che interessano le grandi e piccole province italiane, molto diverse fra loro. Nell’edizione 2019, sono state incluse informazioni statistiche più dettagliate sul tenore di vita; la dimensione servizi finanziari e scolastici è stata sostituita da quella «istruzione, formazione e capitale umano»; sono stati individuati nuovi «cluster» di analisi che hanno dato vita a cinque raggruppamenti di province omogenei in cui è possibile riscontrare caratteristiche simili.