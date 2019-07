Misano, raccolta differenziata e distribuzione kit: a Portoverde ultima finestra per i ritardatari

A distanza esatta di un anno dall’applicazione del nuovo sistema di raccolta corrispettiva puntale adottata dal Comune di Misano sul proprio territorio insieme ad Hera che va a premiare i comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, l’amministrazione comunale informa che nelle giornate di sabato 13, 20 e 26 luglio e 3 e 10 agosto, dalle ore 9 alle ore 13, è prevista un’apertura straordinaria dell’ufficio del Comitato di Frazione situato in Calle dei Mercanti. In questo modo i residenti e/o domiciliati a Portoverde ma anche i cittadini che ancora non l’hanno fatto, potranno ritirare la propria carta smeraldo per accedere ai cassonetti stradali e ritirare il proprio kit per la raccolta differenziata.

Si tratta di una scelta che s’inserisce nel solco delle attività di sensibilizzazione che ha portato la raccolta differenziata all’interno del territorio a toccare il 70% (addirittura l’80% nei mesi invernali) facendo diventare Misano, il Comune costiero più virtuoso in Italia. "Viste le peculiarità di Portoverde abbiamo deciso questa apertura straordinaria per dare la possibilità a tutti di mettersi in regola rispetto alla normativa in corso - spiega l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi-. Abbiamo volutamente scelto di dare tempo ai misanesi di capire il nuovo meccanismo che grazie ai loro comportamenti virtuosi va a calcolare la Tari in modo più equilibrato e soggettivo -. Dopo un anno, questa nuova finestra, vuole essere l’ultima opportunità per i ritardatari per mettersi in regola. Già da alcuni giorni sono stati avviati controlli a cura della Polizia Locale e delle Guardie ecologiche volontarie per la verifica del conferimento dei rifiuti".

"Per coloro che ancora non hanno ritirato la tessere, scatteranno sanzioni e l’applicazione della tariffa massima come stabilito dal regolamento per la gestione dei rifiuti. Inoltre sono attive anche le fototrappole nelle zone dove avviene l’abbandono del rifiuto - conclude -. Ricordo inoltre l’obbligo per i proprietari delle seconde case e per le agenzie d’affitto appartamenti di fornire sempre a inquilini e turisti il kit e la carta smeraldo per garantire ai turisti il necessario per la corretta gestione del rifiuto. Non possiamo permetterci che l’attenzione dimostrata da tanti misanesi e turisti sul tema ambiente e rifiuti, sia vanificato dall’atteggiamento incivile di pochi”.