Raccolta rifiuti, a Misano parte la distribuzone a domicilio dei nuovi calendari

Sarà effettuata a partire da sabato 18 gennaio la distribuzione dei calendari per il porta a porta da parte di operatori incaricati da Hera, presso tutte le famiglie e le attività delle aree non turistiche di Misano, dove dal 1° gennaio 2019 è attiva la tariffa puntuale. Si ricorda infatti che la consegna dei nuovi calendari alle utenze non domestiche della zona turistiche sarà avviata in primavera.

Il calendario è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, il calendario con i giorni di raccolta (distinto fra orario estivo ed invernale), i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti. Il servizio rifiuti a Misano prevede un sistema di raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti, organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro nelle zone a mare della Statale 16 e nelle zone artigianali. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato agli utenti.

Nelle stesse zone l’accesso al servizio Ecoself tramite Carta Smeraldo consente anche alle utenze non residenti di smaltire tutti i rifiuti anche in giorni differenti da quelli indicati dal calendario. L’Ecoself è presente in via del Mare, angolo statale Adriatica (nel parcheggio). I rifiuti indifferenziati e i pannolini vanno conferiti all’interno di sacchi generici, non quelli forniti da Hera dotati di tag.

Rimane invariato il servizio nelle aree del Comune in cui è attivo il servizio di raccolta con contenitori stradali.

La stazione Ecologica (centro di raccolta) di Misano (loc. Santa Monica) in via Larga, 64 è a disposizione delle utenze il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle 12:30 e martedì e sabato dalle 14:0 alle 18:30.

E' attivo un sistema incentivante che premia i conferimenti dei cittadini alle stazioni ecologiche in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito. Per ricevere l’incentivo è necessario sempre portare con sé la tessera dei Servizi Ambientali. E’ possibile inoltre ritirare, presso la Stazione Ecologica, nuove forniture di sacchi per la raccolta di plastica/lattine, organico e sfalci.