Raccolta rifiuti, al via il porta a porta in zona Sacramora a Rimini

Parte lunedì 2 marzo il nuovo sistema di raccolta porta a porta presso la zona Sacramora e nelle vie Maestri del Lavoro, Fattori, Amati, Donati dove non sono presenti i cassonetti Smarty. Il nuovo sistema di raccolta domiciliare interessa 500 utenze (fra famiglie e attività), è integrale e riguarda tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, organico, carta, plastica e vetro. I contenitori stradali saranno gradualmente rimossi dal 9 marzo in poi.

Per chi non ha ricevuto il kit a domicilio per il nuovo sistema di raccolta, sarà possibile ritirarlo dalle 9 alle 13 nei seguenti giorni e sedi: sabato 29 febbraio, presso la Sede New Horizon in via Portogallo 2. Sabato 7, 14, 21, 28 marzo e 4 aprile: presso il Centro Sociale Viserba 2000 in via Baroni, 9. Per la raccolta differenziata vengono assegnate dotazioni differenti in base alla tipologia dell’edificio.

I kit saranno così distinti: per gli edifici fino a 4 appartamenti: una pattumiera domestica da 40 litri per indifferenziato e vetro, un bidoncino da 25 litri per organico e una fornitura di sacchi per carta e plastica/lattine; per gli edifici da 5 appartamenti in su: contenitori condominiali da 120/360 litri per carta, plastica/lattine, indifferenziato, vetro, e organico, da tenere all’interno degli spazi di proprietà ed esporre nelle giornate e orari indicati sul calendario di raccolta.