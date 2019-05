Raccolta rifiuti, il comune di Coriano "vola" a quota 82% di differenziata

Il porta a porta a Coriano ha raggiunto dei risultati molto soddisfacenti alla luce degli ultimi dati che si riferiscono ai primi 4 mesi del 2019. Il risultato più importante è la riduzione di 400.750 tonnellate di rifiuti indifferenziati (RI) destinati a incenerimento rispetto al 2018 e una riduzione dei rifiuti complessivi di 285.761 tonnellate , rispetto allo stesso periodo del 2018. La Raccolta differenziata (RD) è arrivata in aprile al 83,6% con una media nei primi quattro mesi del 2019 del 82,7%. Nel 2018 la media era del 69,9% , con un aumento percentuale di oltre il 13%.

Dal 1 luglio 2019 il sistema di raccolta dei rifiuti Porta a Porta coprirà tutto il territorio comunale. Alle 1330 utenze del forese che utilizzano ora il sistema misto, dai primi giorni di giugno verranno consegnati a domicilio le attrezzature e calendario del porta a porta completo , dal 1 di luglio inizierà la raccolta Porta a porta nel forese del comune di Coriano e quindi anche carta, plastica/lattine e vetro saranno raccolti a domicilio con cadenza quindicinale. Dal 10 luglio verranno rimossi gli ultimi bidoni stradali. Le novità del 2019 non finiscono qui: sono stati previsti sconti in bolletta per chi conferisce determinati rifiuti al Centro di raccolta, sconto del 5% per chi richiede la compostiera o utilizza buca o fossa, agevolazioni per conferimento di pannolini e ausili medico sanitari.