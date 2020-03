Raffica di verbali da oltre 500 euro per chi non ha rispettato l'ordinanza anti contagio

Il bel tempo dell'ultimo fine settimana è stato il motivo scatenante che ha fatto uscire di casa tante persone per le quali, un giretto nell'entroterra, era più importante delle norme di contenimento del Coronavirus. Un duro lavoro per i carabinieri Forestali impegnati, soprattutto in Valconca, per far rispettare l'ordinanza in un territorio dove l'epidemia sta colpendo particolarmente duro. Ed ecco che per una coppia, pizzicata a Solfatara, è stata intercettata dai militari. I due, dopo aver parcheggiato la propria Panda a Montescudo, hanno dichiarato di aver voluto approfittare della bella giornata per fare una passeggiata. L'escursione è costata ai due una multa da 533 euro a testa più un ulteriore verbale da 100 euro per aver lasciato l'utilitaria parcheggiata in un'area verde dove era vietato. Sempre nella stessa zona di Solfatara a finire nei guai è stato un cavaliere che, col suo cavallo, stava facendo una galoppata che gli è costata la pesante sazione. Stessa milta per un cittadino romeno che, armato di canna e lenza, stava pescando lungo il fiume Conca. In zona Carboniano, nel comune di Gemmano, i Forestali hanno recuperato due motorini abbandonati da altrettanti ragazzini fuggiti alla vista delle divise. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari che dovranno poi pagare l'ammenda. Complessivamente, i Carabinieri Forestali hanno elevato in Valconca 7 verbali per un totale 3298 euro e avendo notato fin troppe persone a spasso hanno allertato il sindaco di Morciano che ha inviato una pattuglia della Municipale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un solo caso, invece, nella Valmarecchia dove ad essere sanzionato con un verbale da 533 euro è stato un 75enne di Borghi che, sorpreso dai Forestali a Uffogliano di Novafeltria si è giustificato spiegando di essere andato a fare la spesa e di aver approfittato dell'uscita per raccogliere nel bosco degli asparagi selvatici.