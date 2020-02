Raffiche di vento fino a 60 chilometri all'ora, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Giornata di forti raffiche di vento, quella di martedì, con punte fino a oltre 60 chilometri all'ora sulla costa e oltre gli 80 nell'entroterra. Una condizione meteo che ha messo a dura prova le alberature costringendo, per tutto il giorno, i vigili del fuoco a intevenire per riparare i danni e mettere in sicurezza piante pericolanti a rischio di crollo sulla sede stradale. Nel tardo pomeriggio di martedì erano già 25 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco che, a macchia di leopardo nella provincia di Rimini, hanno operato per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Al momento, comunque, non si registrano danni gravi o persone coinvolte.