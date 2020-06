Rafforzata la presenza degli agenti della Municipale nel fine settimana

In attesa dell’avvio del cartellone degli eventi estivi, Santarcangelo registra un altro fine settimana all’insegna del grande pubblico che ha riempito piazze, parchi e ristoranti. “Santarcangelo sta vivendo giornate fantastiche fatte di passeggiate e incontri serali, con tante persone in giro per svago e ritrovo, e ristoranti che lavorano a pieno regime, il tutto in un clima accogliente e positivo segno di una netta ripresa”, sottolinea l’assessore alle Politiche per le politiche alla sicurezza Filippo Sacchetti.

“In questo contesto – aggiunge l’assessore – a partire dalla settimana appena trascorsa è stata rafforzata la presenza serale e notturna degli agenti della Polizia locale con il coordinamento e la presenza dei Carabinieri della locale Stazione che hanno presidiato sia la parte alta che quella bassa del centro storico. Una presenza ben visibile ai fini della deterrenza organizzata anche con pattuglie appiedate come quelle predisposte dal Comando della Polizia locale”.

“Come sta accadendo in altre realtà – conclude l’assessore Sacchetti – registriamo anche qui, fortunatamente in tono decisamente minore, qualche episodio di vandalismo. Una preoccupazione da non sottovalutare, da affrontare con la presenza della sicurezza pubblica e le relazioni sociali, in primis con le famiglie”.