Ragazzina incinta sorpresa a spacciare marijuana insieme a un minorenne

Nella serata di sabato scorso i carabinieri di San Mauro hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio, una 20enne riminese e un 17enne della procincia di Forlì-Cesena sorpresi a spacciare. I militari dell'Arma avevano notato i due giovani su una panchina del parco Giovagnoli accerchiati da altri ragazzi e, sospettando fosse in atto una vendita di droga, si sono fermati per guardare la scena. A un certo punto, la 20enne ha estratto un bilancino di precisione e un involucro sospetto facendo così entrare in azione la pattuglia che ha bloccato tutti i presenti. Nelle tasche della riminese e del minorenne sono così spuntati, in tutto, 53,95 grammi di marijuana, uno spinello sempre di "erba", 0,66 grammi di cocaina e 440 euro ritenuti il provento dello spaccio. La perquisizione è stata estesa all'abitazione del 17enne dove sono spuntati altri 16,69 grammi di marijuana e 1,36 di hashish. Per entrabi sono scattate le manette ma, dagli accertamenti, è emerso che la 20enne fosse incinta e per questo portata poi nella sua abitazione in attesa della convalida mentre, il minorenne, è stato trasferito nel centro di accoglienza di Bologna e, in seguito alla decisione del giudice, collocato presso una comunità.