Raid vandalico nel Borgo San Giuliano, auto imbrattate con la vernice

A denunciare l'accaduto è una residente del Borgo San Giuliano che, nella prima mattina di venerdì scorso, insieme ad altri vicini di casa ha fatto l'amara scoperta. Buona parte delle auto lasciate in sosta lungo la strada erano state vandalizzate. Una mano ignota, armata di vernice glitterata, ha versato il colore sulla carrozzeria dei mezzi parcheggiati lungo la via Lodovico Cenci tra la via Spluga e il parcheggio del Tiberio. Tettucci, parabrezza, cofani e portiere sono stati imbrattati da quello che sembra smalto dorato provocando danni per diverse migliaia di euro. Ai proprietari dei veicoli non è rimasto altro da fare che rivolgersi alla polizia di Stato per presentare denuncia contro ignoti.

