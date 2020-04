Rapina da 30mila euro ai danni del parrucchiere, individuati gli autori del colpo

Gli inquirenti dell'Arma, al termine di una serie di indagini, hanno identificato gli autori di una feroce rapina avvenuta a Riccione nel maggio del 2017. Quella mattina, intorno alle 8.30, i malviventi avevano fatto irruzione all'interno di un salone di parrucchiera di via Tasso e, sotto la minaccia di una pistola, avevano costretto la coppia di titolari a farsi consegnare due preziosi orologi da polso, delle fedi nuziali e l’incasso per un bottino di oltre 30mila euro. Una volta ottenuto il maltolto, i rapinatori erano fuggiti a bordo di uno scooter mentre scattava l'allarme che aveva fatto accorrere sul posto i carabinieri. L'inchiesta aveva permesso ai militari dell'Arma di recuperare quasi subito sia lo scooter, poi risultato rubato, ma anche i caschi ed i guanti utilizzati dai malviventi e abbandonati a circa 3 chilometri da via Tasso.

Grazie a questi elementi, e a una minuziosa ricerca delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti hanno iniziato a restringere il campo degli indiziati fino ad arrivare a un 31enne, originario di Milano ma residente a Montescudo dove è ospitato in una comunità terapeutica, ritenuto essere uno dei due rapinatori. Il secondo, anche lui identificato dai militari dell'Arma, risulta invece non essere residente in Italia e sono in corso le sue ricerche.