Rapina, violenza sessuale e lesioni personali, arriva la condanna definitiva

La giustizia ha presentato il conto da pagare a un romeno 37enne, già agli arresti domiciliari a San Clemente, ritenuto colpevole di una lunga serie di reati commessi sulla costa romagnola e per il quale è arrivata la condanna definitiva a 5 anni di carcere. Il malvivente, già arrestato nel 2016 per rapina, violenza sessuale e lesioni personali al termine del processo è stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Rimini che ha fatto scattare l'ordine di carcerazione. Il romeno, prelevato dai carabinieri, è stato quindi portato nel carcere dei "Casetti" per scontare la pena.